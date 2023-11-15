На початку листопада Верховна Рада України ухвалила відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На його місце Кабмін призначив Матвія Бідного, який раніше працював заступником одіозного міністра. Але справа колишнього очільника Мінспорту живе.

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Українські легіонери потрапили в "чорний список" Мінмолодьспорту

Офіційний сайт відомства опублікував оновлений список українських спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Цього разу до списку потрапили 304 атлети.

У переліку доволі багато знайомих прізвищ. Так, в число ухилянтів потрапили гравці збірної України з футболу: Артем Довбик, Михайло Мудрик, Анатолій Трубін та Ілля Забарний.

Ці футболісти представляють Україну в закордонних чемпіонатах, а їхній трансфери відбулися під час військової агресії Росії. Михайло Мудрик та Ілля Забарний виступають в АПЛ за Челсі та Борнмут відповідно. Анатолій Трубін та Артем Довбик влітку змінили клубну прописку. Ексголкіпер Шахтаря підписав контракт з Бенфікою, а колишній форвард Дніпра-1 – Жироною.

Цікаво, що трансферні листи на футболістів видає УАФ, і тут у Мінспорту не виникає питань. Як немає питань до того, що частина коштів з трансферів пішла в бюджет України. А самі спортсмени захищають честь синьо-жовтого прапора у складі збірної України, не відмовляючись від своєї Батьківщини.

Дуже дивно бачити в одному списку Мудрика, Довбика поруч з ексгравцем Шахтаря Роспутьком, який втік до Росії.

Можливо, Мінмолодьспорту варто уважніше ставитися до своїх публікацій та не гребти усіх під одну гребінку. Тим більше напередодні надважливого матчу відбору Євро-2024 проти Італії. Настрою та наснаги це точно не додасть футболістам. Проте навряд чи в Міністерстві думали про спортивні здобутки.

Оновлений список спортсменів, який не повернулися в Україну