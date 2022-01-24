Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив, що відомство рекомендувало уникати українським спортсменам спільних фото із росіянами під час Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).

До слова Українець Абраменко заявив, що не відмовиться від фото з росіянином на п'єдесталі Олімпіади

Також Гутцайт заявив, що спортсмени знають, як "поводитися під час провокацій", пов'язаних із росіянами.

"Міністр – ідіот. Він і є головним ворогом українського спорту. Які можуть бути провокації? Я зайду і в Юлії Джими заберу сир на сніданку? Ця заява – найголовніша провокація", – почав російський пропагандист.

Губернієв заявив, що у нього немає проблем із спілкуванням з українськими тренерами та спортсменами.

Ми товаришуємо з Україною. Я у чудових стосунках з українськими тренерами та спортсменами. Наші номери були поруч, ми щодня віталися. Не було жодних проблем – вони їх самі вигадують. Мені немає жодної справи до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів та створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з розкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж говорить про якісь провокації,

– сказав Губернієв.

Що відомо про ситуацію