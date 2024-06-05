Официально: Минспорта утвердило состав делегации сборной Украины на Евро-2024
Источник:Министерство молодежи и спорта Украины
Министерство молодежи и спорта Украины утвердило украинскую делегацию за Евро-2024 по футболу. В основной состав вошло более 65 спортсменов.
Уже 14 июня в Германии начнется чемпионат Европы-2024 по футболу. Украинская команда вышла на турнир, переиграв сборные Боснии и Герцеговины (1:2) и Исландии (2:1) в плей-офф отбора.
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Список делегации сборной Украины на Евро-2024
Министерство молодежи и спорта утвердило список делегации, которая будет представлять Украину на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте.
В заявку попало 65 человек. Также обнародован запасной состав, который насчитывает 12 спортсменов.
Состав делегации сборной Украины на Евро-2024: фото с сайта Министерства молодежи и спорта Украины
Матчи группового этапа сборной Украины на Евро-2024
- Румыния – Украина (17 июня).
- Словакия – Украина (21 июня).
- Украина – Бельгия (26 июня).