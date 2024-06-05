Вже 14 червня у Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи-2024 з футболу. Українська команда вийшла на турнір, перегравши збірні Боснії і Герцеговини (1:2) та Ісландії (2:1) у плей-оф відбору.
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Список делегації збірної України на Євро-2024
Міністерство молоді та спорту затвердило список делегації, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з футболу 2024 року. Відповідний документ опублікували на сайті.
До заявки потрапило 65 осіб. Також оприлюднено запасний склад, який налічує 12 спортсменів.
Склад делегації збірної України на Євро-2024: фото з сайту Міністерства молоді і спорту України
Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024
- Румунія – Україна (17 червня).
- Словаччина – Україна (21 червня).
- Україна – Бельгія (26 червня).