Что будет со спортсменами, которые бежали заграницу и не вернулись: как их накажут

Министерство вместе с СБУ будет лишать членства в федерациях незаконно скрываемых в других странах. Об этом рассказал заместитель Министра молодежи и спорта Матвей Бидный.

Украинские спортсмены активно помогают стране в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. Большинство участвуют в финансовой и гуманитарной помощи, а остальные с оружием в руках ушли на фронт.

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Впрочем, среди мира спорта есть немало представителей, которые дистанцировались от войны. Многие уехали за границу до начала полномасштабной войны или даже после и там пересиживают.

Но их ожидают серьезные санкции от Минмолодежьспорта и СБУ. Об этом в интервью 24 канала сообщил заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный.

У нас есть спортсмены, которые в начале войны выехали якобы на соревнования за границу, а сами с нарушением закона Украины прячутся сегодня. Они фактически убежали. То есть, использовали возможности того, что они были членами национальной сборной Украины. Мы приняли решение, что таких спортсменов просто исключаем из членов сборной Украины. И так же по каждому такому случаю мы оставляем за собой право сотрудничать и со Службой безопасности Украины, и другими органами. И делать выводы. А оценку будут давать компетентные органы.

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Мы никогда не думали, что столкнемся с ситуацией, что нам придется зафиксировать историю, что кто-то куда-то бежал, почему бежал. И определять и давать правовые определения. Понятно, что если он находился за границей, у него есть срок, когда он должен был возвращаться. Зависит от того, он член штатной сборной или нет. Если он член штатной сборной, то сегодня он должен находиться в Украине. А за границей он может быть только в командировке. Как и любой из нас, государственных служащих, работающих в государственных учреждениях.

Если они на учебно-тренировочном собрании или на соревнованиях, они в служебной командировке. Если нет, то они должны быть здесь. Если они это нарушают, мы вынуждены разрывать с ними контракты и они теряют свою позицию в штатной национальной сборной команде Украины. То есть, здесь много таких проблем, которые приходится решать. У правоохранительных органов есть количество и фамилии. К счастью, их не очень много, но есть и такие случаи. Тем более что говорили, что вернутся, что они на соревнованиях. Есть и такие случаи, когда спортсмен просто приехал, даже в гостиницу не поселился, взял такси и погнал,

– рассказал Матвей Бмдный.

Напомним, что Кабинет министров принял решение, согласно которому украинские федерации и их спортсмены должны бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов. Это явилось ответом на скандальное постановление МОК.

В начале апреля Международный олимпийский комитет решил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии вернуться в международные соревнования. Правда, выступать они должны под нейтральным статусом и не должны поддерживать войну.