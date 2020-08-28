Мінімум 20 мільйонів: "Шахтар" не поспішає віддавати Матвієнка у "Наполі"
Керівництво "Шахтаря" не має наміру погоджуватися на продаж свого 24-річного захисника Миколи Матвієнко за 15 мільйонів євро, про що раніше повідомляла низка ЗМІ.
Як повідомляє Calcionapoli 24, за оновленою інофрмації, донецький клуб не горить бажанням відпускати гравця, у якого наступного літа закінчується контракт. Трансфер Матвієнка буде розглядатися тільки в разі вкрай значної пропозиції по гравцеві.
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"Шахтар" буде розглядати лише ті пропозиції, які стартують з 20 мільйонів євро, та й то не факт, що за таку суму "гірники" погодяться відпустити захисника.
Що відомо про перехід Матвієнка у "Наполі"
Італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. Обидві сторони домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії.
За свого захисника донеччани отримають 15 мільйонів євро та 10% від продажу Матвієнка у наступний клуб.
Раніше повідомлялось, що "гірники" не мали наміру відпускати 24-річного захисника дешевше, ніж за 15 мільйонів євро без урахування бонусів. Як бачимо, "Наполі" влаштувала така сума за гравця.
Кар'єра Миколи Матвієнка
- Матвієнко – вихованець "Шахтаря". Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.
- Дебютував у 2015 році. Встиг зіграти у футболці "гірників" 50 матчів.
- Грав в оренді у "Карпатах", де гарно себе зарекомендував та отримав виклик у збірну України, де вже провів 27 поєдинків.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.