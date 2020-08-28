Керівництво "Шахтаря" не має наміру погоджуватися на продаж свого 24-річного захисника Миколи Матвієнко за 15 мільйонів євро, про що раніше повідомляла низка ЗМІ.

Як повідомляє Calcionapoli 24, за оновленою інофрмації, донецький клуб не горить бажанням відпускати гравця, у якого наступного літа закінчується контракт. Трансфер Матвієнка буде розглядатися тільки в разі вкрай значної пропозиції по гравцеві.

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"Шахтар" буде розглядати лише ті пропозиції, які стартують з 20 мільйонів євро, та й то не факт, що за таку суму "гірники" погодяться відпустити захисника.

Що відомо про перехід Матвієнка у "Наполі"

Італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. Обидві сторони домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії.

За свого захисника донеччани отримають 15 мільйонів євро та 10% від продажу Матвієнка у наступний клуб.

Раніше повідомлялось, що "гірники" не мали наміру відпускати 24-річного захисника дешевше, ніж за 15 мільйонів євро без урахування бонусів. Як бачимо, "Наполі" влаштувала така сума за гравця.

Кар'єра Миколи Матвієнка