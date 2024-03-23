ЛНЗ – Минай 1:2

Голы: Бар, 90+2 – Кораблин, 33, Устименко, 59

Пока в мире продолжается международная пауза на матчи сборных, в УПЛ решили доиграть одну из перенесенных игр из первой части сезона. Речь о бое между ЛНЗ и Минаем, которые не смогли сыграть в декабре прошлого года из-за состояния неудовлетворительного газона в Черкассах, пишет 24 канал.

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Минай набирает ход

Стоит сказать, что обеим командам этот перенос должен был бы пойти на пользу, ведь в 2024 году они неплохо стартовали. Черкасчане смогли сенсационно переиграть Полесье и не проиграли Днепру-1.

Минай же также сыграл вничью с днепрянами, а после этого вообще одержал первую победу в этом чемпионате (2:0 над Металлистом 1925). Команда Желько Любеновича виделась откровенным аутсайдером лиги, но после отчетного матча вернулась в борьбу за выживание.

Гости смогли забить по голу в середине каждого из таймов. Перед перерывом счет открыл Кораблин, который завершил классную комбинацию в пас успешным выходом один на один. Во втором же тайме счет удвоить смог Устименко.

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Семотюк получил мяч после красивого разрезного паса и сбросил на Дениса. Поэтому оставалось опередить защитника ЛНЗ и пробить мимо Пенькова. Хозяева таки нашли возможность сократить счет. В компенсированное время израильтянин Бар удачно замкнул головой подачу от Наумца.

Но ресурса и времени восстановить паритет у команды Дулуба уже не было. ЛНЗ остается на восьмой строчке в таблице УПЛ, тогда как последний Минай приближается к Вересу и Металлисту 1925 на расстояние трех баллов. Закарпатцы имеют все шансы как минимум не вылететь в Первую лигу напрямую.