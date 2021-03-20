Мариуполь и Минай в субботу, 20 марта, открыли 19 тур чемпионата Украины по футболу. Поединок в Мариуполе завершился ничьей.

Мариуполь – Минай 0:0

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В поединке Мариуполь – Минай на кону были не только очки, но и судьба Василия Кобина. По информации СМИ, Минай может уволить Кобина в случае неудачи. И это не удивительно, ведь закарпатский клуб проиграл 10 матчей в УПЛ и близок к зоне вылета.

Заряженными на игру были "азовцы". Все потому, что Мариуполь впервые за долгое время играл на домашнем стадионе с болельщиками на трибунах.

Окрыленные поддержкой футболисты Остапа Маркевича активно начали игру. На 9 минуте хозяева едва не повторили гол игрока Динамо Сидорчука в ворота Зари. Танковский подал на Мишнева, а тот разрядил пушку. К счастью для гостей, мяч пролетел мимо ворот.

Через минуту у него был второй момент. Кирюханцев прострелил вдоль штрафной на Очеретько, удар которого отразил Попович. Свой первый момент Минай имел аж на 31 минуте.

Маембе оказался на ударной позиции, но слишком долго готовил удар и в итоге пробил во внешнюю сторону сетки ворот. Все же первый тайм завершился острой возможностью Мариуполя.

Танковский отдал на Мишнева, который ворвался в штрафную и пробил. Минай спас Попович, который вовремя вышел из ворот и ногой сумел отбить мяч.

После перерыва лучший бомбардир Мариуполя Бондаренко был близок, чтобы открыть счет в игре. "Азовцы" воспользовались ошибкой гостей и вывели своего нападающего на рандеву с Поповичем. Бондаренко покатил мимо голкипера, но в створ ворот не попал.

Вторая половина игры прошла при тотальном доминировании Мариуполя. Однако подопечные Маркевича так и не наиграли на гол, хотя в конце игры претендовали на пенальти. Маембе в штрафной сыграл рукой, но арбитр не решился назначить пенальти – ничья 0:0.

Ничья не существенно изменилась места команд в таблице. Минай поднялся на 12 место и на 2 очка опережает последнюю команду. Мариуполь теперь на 9 строчке. Впрочем, оба клуба могут потерять свои места после остальных матчей 19 тура.

Мариуполь – Минай видеообзор