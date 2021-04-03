В матче между Рухом и Зарей была зафиксирована победа луганской команды. Все благодаря дублю Артема Громова. Особенно эффектным получился первый гол.

Заре удалось открыть счет в дебюте встречи. На 8-й минуте матча Громов забил первый гол.

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К Громову отлетел мяч от Кабаева, которого сбивали перед штрафной. И игрок решил пробить в касание.

Удар оказался и сильным, и точным. Он влетел почти в угол ворот под самую перекладину.

Голкипер движения Александр Бандура хоть и прыгнул за мячом, но добраться до него не сумел.

Видео первого гола Громова в ворота движения

Во втором тайме Громов отличился во второй раз в этом матче, а Заря отпраздновала победу. Хотя концовку матча луганский клуб провел в меньшинстве после удаления Иванисени.