Полузащитник Миная Артем Милевский рассказал о Президенте Украины Владимире Зеленском.

Футболисту до сих пор присылают много роликов, где нынешний президент Украины вместе со студией "Квартал 95" пародируют его. Об этом Милевский рассказал в эфире Youtube-канала "Футбольный формат".

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Я рад за человека, у которого была своя команда. Они выступали, пародировали. Но все в жизни бывает, и когда Владимир Зеленский стал президентом, это было интересно. Я слежу за ним, подписан на него в Instagram, и всегда пожму ему руку если он меня помнит. И пацанам, и Жеке Кошевому, если он меня помнит.

"Мы со всеми "здрасье-здрасьте". Мы были на сборах в Харькове, а они выступали. Они нас звали на концерт. Хочу пожелать им удачи и главное, чтобы в стране было все хорошо. Мирного неба", – сказал Милевский.

Также Артем отметил, что лично он бы не хотел становиться ни президентом страны, ни президентом любого футбольного клуба.

Переход Милевского в Минай: что известно

24 декабря Артем Милевский неожиданно подписал контракт с Минаем. Стороны заключили контракт на 1,5 года.

35-летний Милевский заявил, что рад вернуться в чемпионат Украины.