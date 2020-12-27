Мілевський пригадав пародії Зеленського, і розповів, що зробив би при зустрічі з ним
Півзахисник Миная Артем Мілевський розповів про президента України Володимир Зеленський.
Футболістові досі багато надсилають роликів, де нинішній президент України разом зі студією "Квартал 95" пародіюють його. Про це Мілевський розповів в ефірі Youtube-каналу "Футбольний формат".
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Я радий за людину, у якого була своя команда. Вони виступали, пародіювали. Але все в житті буває, і коли Володимир Зеленський став президентом, це було цікаво. Я стежу за ним, підписаний на нього в Instagram, і завжди потисну йому руку якщо він мене пам'ятає. І пацанам, і Жеці Кошовому, якщо він мене пам'ятає.
"Ми з усіма "здрасье-здрастє". Ми були на зборах в Харкові, а вони виступали. Вони нас звали на концерт. Хочу побажати їм удачі і головне, щоб в країні було все добре. Мирного неба", – сказав Мілевський.
Також Артем зазначив, що особисто він би не хотів ставати ні президентом країни, ні президентом будь-якого футбольного клубу.
Перехід Мілевського в Минай: що відомо
24 грудня Артем Мілевський несподівано підписав контракт з Минаєм. Сторони уклали контракт на 1,5 роки.
35-річний Мілевський заявив, що радий повернутися у чемпіонат України.
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