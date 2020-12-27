Півзахисник Миная Артем Мілевський розповів про президента України Володимир Зеленський.

Футболістові досі багато надсилають роликів, де нинішній президент України разом зі студією "Квартал 95" пародіюють його. Про це Мілевський розповів в ефірі Youtube-каналу "Футбольний формат".

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Я радий за людину, у якого була своя команда. Вони виступали, пародіювали. Але все в житті буває, і коли Володимир Зеленський став президентом, це було цікаво. Я стежу за ним, підписаний на нього в Instagram, і завжди потисну йому руку якщо він мене пам'ятає. І пацанам, і Жеці Кошовому, якщо він мене пам'ятає.

"Ми з усіма "здрасье-здрастє". Ми були на зборах в Харкові, а вони виступали. Вони нас звали на концерт. Хочу побажати їм удачі і головне, щоб в країні було все добре. Мирного неба", – сказав Мілевський.

Також Артем зазначив, що особисто він би не хотів ставати ні президентом країни, ні президентом будь-якого футбольного клубу.

Перехід Мілевського в Минай: що відомо

24 грудня Артем Мілевський несподівано підписав контракт з Минаєм. Сторони уклали контракт на 1,5 роки.

35-річний Мілевський заявив, що радий повернутися у чемпіонат України.