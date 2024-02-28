"Это очень глупый поступок": Милевский "наехал" на Алиева из-за откровенного рассказа о коме
Источник:Инстаграм Артема Милевского
Бывшая звезда Динамо и сборной Украины Артем Милевский раскритиковал своего друга Александра Алиева. По мнению "кента", его близкий товарищ рассказал слишком много подробностей о состоянии здоровья.
В прошлом году Артем Милевский из-за алкогольной зависимости был на грани жизни и смерти. Спасли звездного форварда его друзья и президент Динамо Игорь Суркис.
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Алиев получил "благодарность" от "кента"
За судьбу своего друга очень переживал Александр Алиев. Он первым забил тревогу, сообщив о тяжелом состоянии Милевского, который не хотел лечиться. Позже Алиев рассказал, что Артем был в состоянии комы.
К счастью, жизнь бывшего форварда удалось спасти. Однако Милевский, вместо благодарности, раскритиковал своего друга.
Во время интервью экс-динамовец заявил, что считает поступок Алиева глупым. Ему не стоило публично рассказывать о состоянии здоровья.
"Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали изначально буквально считанные люди.
Но поскольку он рассказал всем направо и налево, что я в коме – придется рассказать эту историю", – сказал Милевский.
Интересно, что Милевский и Алиев поддерживают дружеские отношения. Бывшие одноклубники поздравляют друг друга с праздниками. Недавно "кенты" встречались в Киеве в кафе и общались.К слову. Артем Милевский анонсировал свое возвращение на футбольное поле. Бывший форвард надеется участвовать в товарищеских матчах ветеранов.