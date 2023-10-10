Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский оказался в тяжелом положении. Игрок с началом полномасштабной войны шокировал своим внешним видом.
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Артем продолжает лечение
Милевский ощутимо набрал вес и имел немало признаков зависимости от алкоголя. Артем отказывался лечиться, но в конце концов лег в больницу на реабилитацию.
Помогают ему в этом президент бело-синих Игорь Суркис, а также его близкий друг и экспортер по Динамо Александр Алиев. Последний рассказал новую информацию о ситуации с Милевским.
Только что был у кента. Кент выздоравливает, все с ним хорошо. Он уже находится в состоянии реабилитации. Игорь Суркис проплатил еще на 10 дней за его реабилитацию. Так что он поправляется. Спасибо еще раз и Динамо, и, конечно, Суркису. Скоро кент поправится, все будет хорошо. Он – красавец,
– рассказал Алиев.
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Ранее сообщалось, что президент Динамо полностью взял на себя лечение Милевского. Первые семь дней реабилитации в частной клинике стоили 175 тысяч гривен.
История Артема Милевского
- напомним, что Артем является питомцем Динамо, за которое играл с 2002 по 2013 годы.
- в 278 играх форвард забил 87 голов, четыре раза становился чемпионом Украины и выигрывал бомбардирскую гонку УПЛ
- после Динамо Артем поиграл за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынскую Конкордию, российское Тосно, венгерскую Кишварду, белорусское Динамо Брест и украинский Минай
- также на его счету 50 матчей и 8 голов за сборную Украины