Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский оказался в тяжелом положении. Игрок с началом полномасштабной войны шокировал своим внешним видом.

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Артем продолжает лечение

Милевский ощутимо набрал вес и имел немало признаков зависимости от алкоголя. Артем отказывался лечиться, но в конце концов лег в больницу на реабилитацию.

Помогают ему в этом президент бело-синих Игорь Суркис, а также его близкий друг и экспортер по Динамо Александр Алиев. Последний рассказал новую информацию о ситуации с Милевским.

Только что был у кента. Кент выздоравливает, все с ним хорошо. Он уже находится в состоянии реабилитации. Игорь Суркис проплатил еще на 10 дней за его реабилитацию. Так что он поправляется. Спасибо еще раз и Динамо, и, конечно, Суркису. Скоро кент поправится, все будет хорошо. Он – красавец,

– рассказал Алиев.

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Ранее сообщалось, что президент Динамо полностью взял на себя лечение Милевского. Первые семь дней реабилитации в частной клинике стоили 175 тысяч гривен.

История Артема Милевского