В прошлом году Артем Милевский из-за алкогольной зависимости был на грани жизни и смерти. Спасли звездного форварда его друзья и президент Динамо Игорь Суркис.

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Алиев получил "благодарность" от "кента"

За судьбу своего друга очень переживал Александр Алиев. Он первым забил тревогу, сообщив о тяжелом состоянии Милевского, который не хотел лечиться. Позже Алиев рассказал, что Артем был в состоянии комы.

К счастью, жизнь бывшего форварда удалось спасти. Однако Милевский, вместо благодарности, раскритиковал своего друга.

Во время интервью экс-динамовец заявил, что считает поступок Алиева глупым. Ему не стоило публично рассказывать о состоянии здоровья.

"Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали изначально буквально считанные люди.

Но поскольку он рассказал всем направо и налево, что я в коме – придется рассказать эту историю", – сказал Милевский.

Интересно, что Милевский и Алиев поддерживают дружеские отношения. Бывшие одноклубники поздравляют друг друга с праздниками. Недавно "кенты" встречались в Киеве в кафе и общались.

К слову. Артем Милевский анонсировал свое возвращение на футбольное поле. Бывший форвард надеется участвовать в товарищеских матчах ветеранов.