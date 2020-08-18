Стартовали матчи квалификации Лиги чемпионов. Брестское "Динамо" на собственном поле принимало"Астану". К разгрому клуба из Казахстана приложился и украинец Артем Милевский.

Сам матч закончился более чем уверенной победой "Динамо" 6:3, пишет 24 канал.

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В стартовом составе клуба из Бреста вышло сразу два украинца – Евгений Хачериди и Артем Милевский. И последний лично приложился к разгрому соперника, отдав два результативных паса, и однажды начав голевую атаку.

Именно Милевский начал атаку, когда отдал пас на Диалло, а уже тот сбросил мяч под удар Гордийчуку.

Однако после паса Милевского Седько забил на 37-й минуте. Это был четвертый гол, который влетел в ворота "Астаны" в этом матче.

На 55-й минуте Диалло со второй попытки таки забил после еще одного паса Милевского. После этого счет матча стал 5:2.

Милевский покинул поле на 86-й минуте. После этого команды забили еще по одному голу. А сам матч закончился со счетом 6:3.

"Динамо" прошло в следующий раунд, где сыграет с победителем пары "Конна Квей" – "Сараево".