Стартували матчі кваліфікації ліги чемпіонів. Брестське "Динамо" на власному полі приймало "Астану". До розгрому клубу з Казахстану приклався і українець Артем Мілевський.

Сам матч закінчився більше, аніж впевненою перемогою "Динамо" 6:3, пише 24 канал.

До слова: Іспанія – Україна: стало відомо, де відбудеться матч Ліги націй

У стартовому складі клубу з Бресту вийшло одразу два українці – Євген Хачеріді та Артем Мілевський. І останній особисто приклався до розгрому суперника, віддавши два результативні паси, а е одного разу розпочавши гольову атаку.

Саме Мілевський розпочав атаку, коли віддав пас на Діалло, а вже той скинув м'яч під удар Гордійчуку.

Натомість після пасу Мілевського Седько забив на 37-й хвилині. Це був четвертий гол, який влетів у ворота "Астани" в цьому матчі.

На 55-й хвилині Діалло з другої спроби таки забив після ще одного пасу Мілевського. Після цього рахунок матчу став 5:2.

Мілевський покинув поле на 86-й хвилині. Після цього команди забили ще по одному голу. А сам матч закінчився з рахунком 6:3.

"Динамо" пройшло у наступний раунд, де зіграє з переможцем пари "Конна Квей" – Сараєво".