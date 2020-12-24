Глава Комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход нападающего Артема Милевского в Минай.

Его слова цитирует Meta-ratings.com.ua.

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Думаю, что Артем Милевский поможет Минаю выбраться со дна турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Тем не менее, это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя.

"Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе. Ведь не исключен вариант, что Минай – это его последняя команда и хочется, чтобы о нем вспоминали, как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более, что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", – сказал Маркевич.

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