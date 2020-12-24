Маркевич отреагировал на возвращение Милевского в украинский футбол
Глава Комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход нападающего Артема Милевского в Минай.
Его слова цитирует Meta-ratings.com.ua.
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Думаю, что Артем Милевский поможет Минаю выбраться со дна турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Тем не менее, это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя.
"Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе. Ведь не исключен вариант, что Минай – это его последняя команда и хочется, чтобы о нем вспоминали, как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более, что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", – сказал Маркевич.
Переход Милевского в Минай: что известно
- 24 декабря Артем Милевский неожиданно подписал контракт с Минаем. Стороны заключили контракт на 1,5 года.
- 35-летний Милевский заявил, что рад вернуться в чемпионат Украины.
- Ранее нападающий уже выступал в чемпионате Украины за киевское Динамо и является одним из самых результативных форвардов киевлян. Он в течение 2002/13 годов защищал "сине-белые" цвета. Нападающий четыре раза поднимал над головой трофей чемпионата Украины, такое же количество раз становился обладателем Кубка страны. Еще трижды получал с киевлянами Суперкубок Украины.
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