Нападник Артем Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт на 1,5 роки з Минаєм. Гравець вважає, що це може бути його останній договір.

35-річний форвард в ефірі ТК "Футбол" оцінив рівень закарпатської команди і УПЛ в цілому.

Дивіться також Маркевич відреагував на повернення Мілевського в український футбол

За роки кар'єри відбулося достатню кількість переходів. Це ще один виклик. Мені подобаються такі моменти. Довести собі, що ще можеш грати в футбол на високому рівні. Для мене це важливо.

"Антон Шиндер – дуже досвідчений гравець. Кожанчиков мій друг. Є футболісти, з якими знайдемо спільну мову. Є молодь. Так що будемо освоюватися по-тихеньку", - сказав ексгравця збірної України.

Перехід Мілевського в Минай: що відомо