Мілевський пояснив, чому насправді перейшов у Минай
Нападник Артем Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт на 1,5 роки з Минаєм. Гравець вважає, що це може бути його останній договір.
35-річний форвард в ефірі ТК "Футбол" оцінив рівень закарпатської команди і УПЛ в цілому.
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За роки кар'єри відбулося достатню кількість переходів. Це ще один виклик. Мені подобаються такі моменти. Довести собі, що ще можеш грати в футбол на високому рівні. Для мене це важливо.
"Антон Шиндер – дуже досвідчений гравець. Кожанчиков мій друг. Є футболісти, з якими знайдемо спільну мову. Є молодь. Так що будемо освоюватися по-тихеньку", - сказав ексгравця збірної України.
Перехід Мілевського в Минай: що відомо
- 24 грудня Артем Мілевський несподівано підписав контракт з Минаєм. Сторони уклали контракт на 1,5 роки.
- 35-річний Мілевський заявив, що радий повернутися у чемпіонат України.
- Раніше нападник вже виступав у чемпіонаті України за київське Динамо та є одним із найрезультативніших форвардів киян. Він протягом 2002/13 років захищав "блакитно-білі" кольори. Нападник чотири рази підіймав над головою трофей чемпіонату України, таку ж кількість разів ставав володарем Кубка країни. Ще тричі здобував з киянами Суперкубок України.
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