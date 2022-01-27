Суркис: двери открыты для всех

Босс киевского клуба готов сотрудничать с бывшими игроками Динамо. Игорь Суркис нормально относится к такому возвращению и уже даже назначил встречу Артему Милевскому.

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Идеи Артема могут быть полезными для развития "бело-синих". Такое же предложение получил Александр Алиев. По словам Суркиса, двери клуба всегда открыты.

И если он предложит мне какие-то идеи, а не просто, что он Милевский и должен работать в киевском Динамо, и я пойму, что это будет полезно для развития нашего клуба и станет шагом вперед – вопросов нет, я не возражаю. Я и Алиеву то же самое говорил. У меня дверь открыта для всех,

– сказал Суркис.

Отметим, что в тренерском штабе Мирчи Луческу работают два бывших диновца – Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

Интересно, что Милевский стал амбассадором мини-футбола Украины и сыграет за сборную на чемпионате Европы.

Милевский и Алиев в Динамо