Суркис: двери открыты для всех
Босс киевского клуба готов сотрудничать с бывшими игроками Динамо. Игорь Суркис нормально относится к такому возвращению и уже даже назначил встречу Артему Милевскому.
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Идеи Артема могут быть полезными для развития "бело-синих". Такое же предложение получил Александр Алиев. По словам Суркиса, двери клуба всегда открыты.
И если он предложит мне какие-то идеи, а не просто, что он Милевский и должен работать в киевском Динамо, и я пойму, что это будет полезно для развития нашего клуба и станет шагом вперед – вопросов нет, я не возражаю. Я и Алиеву то же самое говорил. У меня дверь открыта для всех,
– сказал Суркис.
Отметим, что в тренерском штабе Мирчи Луческу работают два бывших диновца – Огнен Вукоевич и Олег Гусев.
Интересно, что Милевский стал амбассадором мини-футбола Украины и сыграет за сборную на чемпионате Европы.
Милевский и Алиев в Динамо
- Александр Алиев дважды приходил в Динамо. В Динамо-2 выступал с 2002-го года, а к главной команде киевлян присоединился летом 2006-го. Возвращение полузащитника в Киев произошло в 2011-м. Алиев выступал до 2013-го, но в этот период поиграл в аренде в Днепре.
- Что касается Милевского, то Артем остался в столице Украины на более длительный срок – с 2002-го по 2013-й. Последним клубом в карьере был Минай.
- Завершили карьеру в 2021-м году.