Суркіс: Двері відчинені для всіх

Бос київського клубу готовий співпрацювати з колишніми гравцями Динамо. Ігор Суркіс нормально ставиться до такого повернення та вже навіть призначив зустріч Артему Мілевському.

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Ідеї Артема можуть бути корисними для розвитку "біло-синіх". Таку ж пропозицію отримав Олександр Алієв. За словами Суркіса, двері клубу завжди відкриті.

І якщо він запропонує мені якісь ідеї, а не просто, що він Мілевський і має працювати в київському Динамо, і я зрозумію, що це буде корисно для розвитку нашого клубу і стане кроком уперед – питань немає, я не заперечую. Я й Алієву те саме говорив. У мене двері відчинені для всіх,

– сказав Суркіс.

Відзначимо, що у тренерському штабі Мірчі Луческу працюють два ексдинамівці – Огнєн Вукоєвич та Олег Гусєв.

Цікаво, що Мілевський став амбасадором міні-футболу України та зіграє за збірну на чемпіонаті Європи.

Мілевський та Алієв у Динамо