Украинцев в Базеле не будет

Впервые информация об интересе появилась 26 января со слов журналиста Игоря Бурбаса. Вроде футболки Базеля может наденут Владислав Супряга из Динамо и Даниил Сикан, выступающий за Шахтер.

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Однако все это лишь слухи. Швейцарский клуб не интересуется молодыми украинскими форвардами.

"Базельцы" рассматривают совсем других кандидатов. В расширенный список вошли – Эван Гессан (Ниццы) и Жан-Филипп Матета из Кристал Пэлас.

Базель начал поиски нападающего за трансфер Артура Кабрала в итальянскую Фиорентину.

Швейцарский клуб после 18-ти туров занимает второе место в чемпионате, уступая лишь Цюриху 7 очками.

Статистика Супряги и Сикана