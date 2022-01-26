Неожиданное решение

Хорошим известием Артем Милевский поделился на своей странице в инстаграме. Бывший футболист стал послом мини-футбола Украины.

Кстати Федецкий раскритиковал работу Де Дзерби в Шахтере

Мастера, я возвращаюсь в сборную Украину! Недаром говорят: "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я посол Федерации мини-футбола Украины!

– написал Артем.

Интересно! Милевский отыграл в футболке сборной Украины по футболу 50 матчей, в которых забил 8 голов.

Милевский: Нравилось играть на ограниченном участке

Экс-динамовец признался, что ему всегда нравился этот вид футбола. Поэтому теперь Артему представился отличный случай. Милевский выступит за сборную страны на чемпионате Европы. Соревнования пройдут в Кошице (Словакия).

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попытаюсь показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который состоится в июне на полях Кошице!

– добавил бывший футболист.

Легендарный нападающий Динамо и Федерация мини-футбола Украины заинтриговала всем выбором состава национальной команды: "Вдвое приятнее сыграть с кем-то из вас! Обо всех подробностях узнавайте вскоре, следите за моими обновлениями".