1 жовтня "Мілан" у матчі плей-офф Ліги Європи зіграти проти "Ріу Аве". Переможця у зустрічі визначили завдяки шаленій серії післяматчевих пенальті, яка складалась із 24 ударів.

Ріу Аве – Мілан 2:2 ( по пен. 8:9)

Голи: Жералдеш, 72, Желсон, 91 – Салемакерс, 51, Чахханоглу, 120+2 (п)

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Безгольовий початок

Команди з перших хвилин пішли у атаку, але гострішими були футболісти гостей. Штрафний з перспективної відстані виконав Ернандес. Він пробив по воротах, але м'яч пролетів повз стійку.

Чалханоглу спробував знайти навісною передачею одного з партнерів по команді, але захист суперника зберіг пильність та ліквідував небезпеку.

Доннарумма виконав блискучий сейв. Мане легко обвів захисників та сильно пробив із середньої дистанції. М’яч летів у кут воріт, але на його шляху став голкіпер. Перший тайм завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

Шалена серія пенальті

У дебюті другої частини гри голом відзначились гості. М'яч відскочив за межі штрафного майданчика, де його підхопив Салемакерс. Він довго не роздумував та блискуче пробив у ворота – голкіпер Ксєшек виявився нездатним дотягнутись до м'яча і рахунок змінився на 0:1.

У середині другого тайму господарі зрівняли рахунок. Піазон віддав пас партнеру по команді, яким виявився Жералдеш той ударом в один дотик відправив м'яч під поперечину – 1:1.

Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому на футболістів чекали два додаткових тайми по 15 хвилин. Не встиг арбітр просвистіти, як господарі вийшли вперед у рахунку. Желсон першим дістався до м'яча в штрафному майданчику та переграв голкіпера – 2:1

Далі футболісти "Мілана" з усіх сил пішли у атаку, щоб зрівняти рахунок. Беннасер виконав штрафний, спрямувавши м'яч під поперечину. Воротар Ксєшек видав гарний сейв.

Ернандес змарнував перспективний момент, зігравши на добиванні неподалік штрафного майданчика. Він пробив по центру воріт, але знову голкіпер видав хороший сейв.

На 120+1 хвилині гравці суперника стверджували, що Боревкович зіграв рукою в штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті, а футболіст "Ріу Аве" покинув поле через другу жовту картку, яка автоматично перетворилась у червону.

Чалханоглу спрямував м'яч у лівий кут воріт повз руку, яку виставив Ксєше – 2:2. Далі на команди чекала післяматчева серія пенальті. Такої серії вболівальники футболу не бачили давно.

24 удари у виконанні футболістів, 7 з яких були повз ворота. Участь у пробиванні 11-метрових ударів взяли і голкіпери команд. Спершу команди виконали сім успішних ударів, але потім розпочалось найцікавіше. У складі "Мілана" нерви не витримали у Коломбо, голкіпера Доннарумми та Беннасера. У гоподарів Монте, голкіпер Ксєшє, Жералдеш та Сантос не змогли влучно пробити свої удари.

Результат серії пенальті – 8:9 на користь "Мілана".

Ріу Аве – Мілан відеоогляд серії пенальті