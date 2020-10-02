1 октября состоялся сразу 21 матч в плей-офф Лиги Европы. В четырех поединках участие приняли украинские легионеры, двое из них вышли в групповой этап еврокубков.

Путевки в групповой раунд Лиги Европы были разыграны в одноматчевом противостоянии, пишет 24 канал. Сначала белорусское "Динамо-Брест" не смогло выйти победителем в матче против "Лудогорца" (0:2).

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Результаты украинцев

В составе белорусов участие принял лишь один из трех украинских легионеров – Евгений Хачериди. Защитник провел на поле все 90 минут, а вот Александр Нойок провел весь матч на скамейке запасных. Нападающий Артем Милевский пропускал встречу из-за повреждения.

Венгерский "Фехервар" сыграл на выезде против "Стандарта". Первыми счет в матче открыли гости, но это не выбило бельгийцев из колеи. Хозяева сравняли счет на 51-й минуте. Далее в центре внимания был арбитр и игрок "Стандарта" Аммала, который дважды реализовал пенальти в течение восьми минут – 3:1. В составе венгерского клуба сыграл Иван Петряк, который был заменен по ходу матча.

"Арарат – Армения" пропустила дважды от опытной "Црвены Звезды" (1:2). На 72-й минуте армянскому клубу удалось сократить отставание до минимума благодаря голу Лимы, но на большее хозяев матча не хватило. Участие в матче принял экс-игрок "Карпат" Сергей Вакуленко.

Греческий АЕК встречался с "Вольфсбургом", который в прошлом раунде стал обидчиком черниговской "Десны". Хозяева первыми пропустили в матче, но смогли сделать камбэк и вырвать победу у немецкого клуба – 2:1. С первых минут на поле вышли два украинских легионера – Дмитрий Чигринский и новобранец команды Евгений Шахов.

Также в групповой этап Лиги Европы пробился "Лех" Василия Кравца, который недавно пополнил клуб. Боссы польской команды купили экс-игрока "Карпат" вместо его земляка Владимира Костевича, который переберется в Киев. "Лех" оказался сильнее "Шарлеруа" (1:2). "Слован", где играет Тарас Качараба, также сумел против в следующий раунд, обыграв АПОЭЛ (1:0).