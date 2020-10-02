1 октября итальянский "Милан" одержал сложную победу в матче плей-офф Лиги Европы над "Риу Аве".

"Милан" и "Риу Аве" не сумели выявить сильнейшего в основное и дополнительное время матча, поэтому кто выйдет в групповой этап еврокубков решила футбольная фортуна – серия послематчевых пенальти, где более меткими были итальянские футболисты, пишет 24 канал.

К теме: "Милан" вышел в групповой этап ЛЕ благодаря победе в серии с 24-х послематчевых пенальти: видео

Первая победа за 17 лет

В основное и добавленное время команды забили на двоих четыре гола и установили счет – 2:2. Далее футболистов ждала послематчевая серия пенальти. Такой серии 11-метровых ударов футбольные болельщики не видели давно.

24 удара в исполнении футболистов, 7 из которых были мимо ворот. Участие в пробивке 11-метровых ударов взяли и голкиперы команд. Сначала команды выполнили семь успешных ударов, но затем началось самое интересное. В составе "Милана" нервы не выдержали в Коломбо, голкипера Доннаруммы и Беннасеры. У хозяев Монте, голкипер Ксеше, Жералдеш и Сантос не смогли точно пробить свои удары.

Результат серии пенальти – 8:9 в пользу "Милана". Это первая победа "россонери" в серии пенальти в еврокубках за последние 17 лет.

Последний раз победу миланцы праздновали еще в 2013 году, когда "Милан" в финале Лиги чемпионов встречался с "Ювентусом". Тогда итальянские клубы так и не отметились ни одним голом в четырех таймах. А в серии пенальти "Милан" на точный удар сделал больше – 3:2.