1 жовтня італійський "Мілан" здобув складну перемогу у матчі плей-офф Ліги Європи над "Ріу Аве".

"Мілан" та "Ріу Аве" не зуміли виявити сильнішого в основний та додатковий час матчу, тому, хто вийде у груповий етап єврокубків вирішила футбольна фортуна – серія післяматчевих пенальті, де влучнішими були італійські футболісти, пише 24 канал.

До теми: "Мілан" вийшов у груповий етап ЛЄ завдяки перемозі у серії з 24-х післяматчевих пенальті: відео

Перша перемога за 17 років

У основний та доданий час команди забили на двох чотири голи та встановили рахунок – 2:2. Далі на футболістів чекала післяматчева серія пенальті. Такої серії 11-метрових ударів футбольні вболівальники не бачили давно.

24 удари у виконанні футболістів, 7 з яких були повз ворота. Участь у пробиванні 11-метрових ударів взяли і голкіпери команд. Спершу команди виконали сім успішних ударів, але потім розпочалось найцікавіше. У складі "Мілана" нерви не витримали у Коломбо, голкіпера Доннарумми та Беннасера. У господарів Монте, голкіпер Ксєшє, Жералдеш та Сантос не змогли влучно пробити свої удари.

Результат серії пенальті – 8:9 на користь "Мілана". Це перша перемога "россонері" в серії пенальті в єврокубках за останні 17 років.

Останній раз перемогу міланці святкували ще у 2013 році, коли "Мілан" у фіналі Ліги чемпіонів зустрічався з "Ювентусом". Тоді італійські клуби так і не відзначились жодним голом у чотирьох таймах. А у серії пенальті "Мілан" на точний удар зробив більше – 3:2.