17 сентября начался первый тур Лиги чемпионов в новом формате. На конец первого еврокубкового дня пришелся исторический матч Милан – Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Возвращение исторического противостояния

Обе команды стартуют в Лиге чемпионов под руководством новых тренеров. Милан недавно возглавил Паулу Фонсека, а Ливерпуль после отставки легендарного Юргена Клоппа, подписал на тренерскую должность Арне Слота.

Команды встречались в финале Лиги чемпионов в 2005 году. Этот поединок стал самым незабываемым для болельщиков. Тогда Ливерпуль победил по результатам серии послематчевых пенальти несмотря на то, что после первого тайма проигрывал со счетом 0:3. Во втором тайме команда с 6 минут сумела сравнять счет и перевести матч на пенальти. Интересный факт, что именно в том матче решающий 11-метровый удар не забил легенда украинского футбола, Андрей Шевченко.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Милан – Ливерпуль пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.

Ориентировочные стартовые составы команд

Милан: Меньян – Терраччано, Павлович, Томори, Эмерсон – Рейндерс, Фофана, Пулисич, Лофтус-Чик, Чуквуэзе – Окафор.

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Мак Аллистер, Гравенберч, Собослаи, Диас, Салах – Диого Хота.