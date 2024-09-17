17 вересня розпочався перший тур Ліги чемпіонів у новому форматі. На кінець першого єврокубкового дня припав історичний матч Мілан – Ліверпуль, пише 24 канал.

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Повернення історичного протистояння

Обидві команди стартують у Лізі чемпіонів під керівництвом нових тренерів. Мілан нещодавно очолив Паулу Фонсека, а Ліверпуль після відставки легендарного Юргена Клоппа, підписав на тренерську посаду Арне Слота.

Команди зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів у 2005 році. Цей поєдинок став найбільш незабутнім для вболівальників. Тоді Ліверпуль переміг за результатами серії післяматчевих пенальті попри те, що після першого тайму програвав з рахунком 0:3. В другому таймі команда з 6 хвилин зуміла зрівняти рахунок і перевести матч на пенальті. Цікавий факт, що саме в тому матчі вирішальний 11-метровий удар не забив легенда українського футболу, Андрій Шевченко.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Мілан – Ліверпуль користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.

Орієнтовні стартові склади команд

Мілан: Меньян – Терраччано, Павловіч, Томорі, Емерсон – Рейндерс, Фофана, Пулісіч, Лофтус-Чік, Чуквуезе – Окафор.

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Мак Аллістер, Гравенберч, Собослаі, Діас, Салах – Діого Хота.