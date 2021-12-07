Милан вылетел из Лиги чемпионов после поражения Ливерпулю: видеообзор матча

Итальянский Милан и английский Ливерпуль сыграли между собой 7-го декабря в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. Милан потерпел поражение и вылетел из Лиги чемпионов.

Милан – Ливерпуль 1:2

Голы: Томори, 29 – Салах, 36, Ориги, 55

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Перед последним туром в группе B, которую выиграл Ливерпуль, на вторую путевку в плей-офф претендовали сразу три клуба – Порту, Милан и Атлетико.

Если "драконы" и "матрасники" могли определить более сильного в очной игре, то Милану пришлось противостоять Ливерпулю.

"Красно-черных" устраивала только победа и осечка Порту в параллельной игре.

Милан вылетел из еврокубков

Довольно постный поединок на 29-й минуте освежил Милан. "Красно-черные" вдохновились голами Чалханоглу и Куадрадо из кованых и едва не отличились таким мячом в воротах Ливерпуля.

После навеса голкипер Ливерпуля Алиссон сумел отбить мяч, но Томори был первым на добивании и с близкого расстояния переправил его в ворота.

Видео гола Томори

Преимущество Милана держалось недолго. Проход Окслейда-Чемберлена завершился ударом, который отразил Меньян. Однако мяч в сетку ворот гостей после добивания направил Салах.

Видео гола Салаха

Довольно быстро во втором тайме Ливерпуль вышел вперед. Томори ошибся под прессингом и отдал мяч Мане. Сенегалец мощно пробил, но Меньян отбил мяч. После этого в воротах Милана ударом головой отметился Ориги.

Видео гола Ориги

После пропущенного гола Милан не нашел, что предложить Ливерпулю. Команда Юргена Клоппа спокойно контролировала ход игры и довела матч до логической победы.

Из-за поражения Милан вылетел из еврокубков. Итальянская команда даже не смогла выйти в Лигу Европы, ведь Атлетико переиграл Порту. Таким образом, кроме Ливерпуля, в 1/8 финала вышел мадридский клуб. В Лигу Европы отправился Порту.