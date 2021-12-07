Милан – Ливерпуль 1:2
Голы: Томори, 29 – Салах, 36, Ориги, 55
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- Перед последним туром в группе B, которую выиграл Ливерпуль, на вторую путевку в плей-офф претендовали сразу три клуба – Порту, Милан и Атлетико.
- Если "драконы" и "матрасники" могли определить более сильного в очной игре, то Милану пришлось противостоять Ливерпулю.
- "Красно-черных" устраивала только победа и осечка Порту в параллельной игре.
Милан вылетел из еврокубков
Довольно постный поединок на 29-й минуте освежил Милан. "Красно-черные" вдохновились голами Чалханоглу и Куадрадо из кованых и едва не отличились таким мячом в воротах Ливерпуля.
После навеса голкипер Ливерпуля Алиссон сумел отбить мяч, но Томори был первым на добивании и с близкого расстояния переправил его в ворота.
Видео гола Томори
Преимущество Милана держалось недолго. Проход Окслейда-Чемберлена завершился ударом, который отразил Меньян. Однако мяч в сетку ворот гостей после добивания направил Салах.
Видео гола Салаха
Довольно быстро во втором тайме Ливерпуль вышел вперед. Томори ошибся под прессингом и отдал мяч Мане. Сенегалец мощно пробил, но Меньян отбил мяч. После этого в воротах Милана ударом головой отметился Ориги.
Видео гола Ориги
После пропущенного гола Милан не нашел, что предложить Ливерпулю. Команда Юргена Клоппа спокойно контролировала ход игры и довела матч до логической победы.
Из-за поражения Милан вылетел из еврокубков. Итальянская команда даже не смогла выйти в Лигу Европы, ведь Атлетико переиграл Порту. Таким образом, кроме Ливерпуля, в 1/8 финала вышел мадридский клуб. В Лигу Европы отправился Порту.