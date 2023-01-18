Милан – Интер 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Л. Мартинес, 77.

В Саудовской Аравии прошел поединок за Суперкубок Италии. В битве за трофей сошлись соседи по городу – чемпион Серии А Милан против обладателя Кубка страны Интера.

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"Россонери" семь раз поднимали над головой этот трофей, в то время как у Интера таких наград на одну меньше. Подопечные Симоне Индзаги были всерьез настроены догнать принципиального соперника по этому показателю.

К тому же у Милана было больше кадровых проблем, ведь из-за травм не могли сыграть Меньян, Балло-Туре, Крунич и Ибрагимович. Впрочем, это не помешало обеим командам выйти в почти оптимальных составах.

Без шансов для Милана

По сути "неррадзури" совершили игру в первом тайме. Они контролировали мяч и смогли дважды огорчить Тетерушану до перерыва. Уже на 10 минуте Интер организовал показательную контратаку, в которой Барелла вывел на ударную позицию Димарко и тот не промахнулся.

А уже в середине первого тайма счет удвоил Джеко. Босниец получил мяч на углу штрафной, качнул Тонали и точно пробил с острого угла.

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После перерыва Милан захватил инициативу, но большинство ударов "россонери" шли выше ворот. А вот Интер поймал соперника на 77-й минуте и установил окончательный счет. Лаутаро Мартинес удачно отозвался на скидку от Скриньяра.

Седьмой Суперкубок "неррадзури"

Таким образом, Интер получил свой седьмой Суперкубок в истории, догнав по этому показателю Милан. Рекордсменом является Ювентус, у которого 9 титулов.

Отметим, что в чемпионате Италии после 18 туров команда Симоне Индзаги идет на четвертом месте, опережая Лацио, Аталанту и Рому на три балла. Милан же занимает второе место, но имеет всего на одно очко больше Интер и Ювентус.