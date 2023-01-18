Итальянский клуб решил завершить сотрудничество с Давиде Николой после разгромного поражения от Аталанты (8:2). Но руководство клуба взяло время на раздумья и решило устроить камбэк коуча.

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Николая уволили с должности главного тренера 16 января. После этого клуб провел переговоры с Роберто Д'Аверсой, Рафой Бенитесом и Леонардо Семпличи – с ними не удалось договориться. 18 января Никола уже вернулся на должность главного тренера Салернитаны. На это повлияли игроки клуба, убедившие руководство возобновить сотрудничество с тренером.

Благодарю президента за звонок. Это означает, что новый футбол создан со страстью и сердцем. Хочу отплатить за его доверие всей своей любовью. Благодарю директора Моргана Де Санктиса за посредничество. Без него эта операция была бы невозможна. У нас впереди недели упорной работы, чтобы достичь наших целей,

– написал Никола у себя на странице в фейсбуке.

Командный дух