Мілан – Інтер 0:3

Голи: Дімарко, 10, Джеко, 21, Л. Мартінес, 77.

В Саудівській Аравії пройшов поєдинок за Суперкубок Італії. В битві за трофей зійшлись сусіди по місту – чемпіон Серії А Мілан проти володаря Кубка країни Інтера.

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"Россонері" сім разів підіймали над головою цей трофей, тоді як у Інтера таких нагород на одну менше. Підопічні Сімоне Індзагі були всерйоз налаштовані наздогнати принципового суперника по цьому показнику.

До того ж, у Мілана було більше кадрових проблем, адже через травми не могли зіграти Меньян, Балло-Туре, Круніч та Ібрагімович. Втім це не завадило обом командам вийти у майже оптимальних складах.

Без шансів для Мілана

По суті "неррадзурі" зробили гру у першому таймі. Вони контролювали м'яч і змогли двічі засмутити Тетерушану до перерви. Вже на 10 хвилині Інтер організував показову контратаку, в якій Барелла вивів на ударну позицію Дімарко і той не схибив.

А вже у середині першого тайму рахунок подвоїв Джеко. Боснієць отримав м'яч на куті карного майданчика, хитнув Тоналі та точно пробив з гострого кута.

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Після перерви Мілан захопив ініціативу, але більшість ударів "россонері" йшли вище воріт. А ось Інтер спіймав суперника на 77 хвилині та встановив остаточний рахунок. Лаутаро Мартінес вдало відгукнувся на скидку від Шкріньяра.

Сьомий Суперкубок "неррадзурі"

Таким чином Інтер здобув свій сьомий Суперкубок в історії, наздогнавши за цим показником Мілан. Рекордсменом є Ювентус, у якого 9 титулів.

Відзначимо, що в чемпіонаті Італії після 18-ти турів команда Сімоне Індзагі йде на четвертому місці, випереджаючи Лаціо, Аталанту та Рому на три бали. Мілан же посідає другу сходинку, але має лише на одне очко більше за Інтер та Ювентус.