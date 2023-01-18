Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес сменил клуб после чемпионата мира 2022 года. На турнире в Катаре 35-летний игрок провалился, не забив ни одного гола и не выйдя из группы.

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Теперь Суарес посвятил свою карьеру бразильскому Гремио, с которым подписал контракт до конца 2024 года. 17 января нападающий дебютировал за свой новый клуб и сделал это феерически. 24 канал.

Его команда играла против Сан-Луиса в ежегодном турнире "Рекопа Гауча", разыгрываемом в рамках регионального турнира Риу-Гранди-ду-Сул. Суарес вышел с первых минут и всего за один тайм оформил хет-трик.

Видео хет-трика Луиса Суареса:

Все три гола уложились в 38 минут! В результате его новая команда победила со счетом 4:1 и защитила титул. Уже 21 января Гремио проведет первый матч в чемпионате Гауча против команды Кашиаса. В прошлом году команда Суареса выиграла этот турнир.

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Напомним, что за свою карьеру Луис Суарес поиграл за уругвайский Насьональ Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселону, Атлетико и снова за Насьональ. Вместе с последними нападающий выигрывал чемпионство с разницей в 16 лет.

Кроме того, в Барселоне Суарес становился победителем Лиги чемпионов. За сборную Уругвая Луис отыграл 137 поединков, забив 68 голов.