В этом сезоне Руслан Малиновский очень мало времени играет за Аталанту. Чаще полузащитник не выходит в основе и может появиться разве что на замену.
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Между тем в СМИ постоянно попадает информация о возможном уходе украинца уже этой зимой. Основным претендентом на Руслана является Марсель, однако несколько клубов Серии А также заинтересовались хавбеком Аталанты.
Ранее сообщалось, что Интер начал переговоры с Малиновским. Теперь же в борьбу за полузащитника включился и Милан. Итальянские СМИ пишут, что "россонери" хотят зимой приобрести сразу двух игроков Аталанты.
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Кроме Малиновского, клуб интересуется колумбийцем Луисом Муриэлем. К слову, еще одним претендентом на Руслана является Рома, поскольку украинца хочет видеть в своей команде лично Жозе Моуриньо.
История Малиновского в Аталанте:
- Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту в 2019 году из бельгийского Генка.
- За это время он провел 139 матчей, забив 30 голов и отдав 24 результативных передачи.
- В сезоне 2020–2021 Малиновский даже стал лучшим ассистентом Серии А.
- Вместе с бергамасками украинец дважды становился бронзовым призером чемпионата Италии.
- В этом сезоне Малиновский отыграл 14 матчей, однако со старта – всего пять.
- На его счету один гол и два ассиста.