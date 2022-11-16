В этом сезоне Руслан Малиновский очень мало времени играет за Аталанту. Чаще полузащитник не выходит в основе и может появиться разве что на замену.

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Между тем в СМИ постоянно попадает информация о возможном уходе украинца уже этой зимой. Основным претендентом на Руслана является Марсель, однако несколько клубов Серии А также заинтересовались хавбеком Аталанты.

Ранее сообщалось, что Интер начал переговоры с Малиновским. Теперь же в борьбу за полузащитника включился и Милан. Итальянские СМИ пишут, что "россонери" хотят зимой приобрести сразу двух игроков Аталанты.

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Кроме Малиновского, клуб интересуется колумбийцем Луисом Муриэлем. К слову, еще одним претендентом на Руслана является Рома, поскольку украинца хочет видеть в своей команде лично Жозе Моуриньо.

История Малиновского в Аталанте: