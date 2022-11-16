Цього сезону Руслан Маліновський вкрай мало часу грає за Аталанту. Частіше за все півзахисник не виходить в основі і може з'явитися хіба що на заміну.
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Тим часом у ЗМІ постійно потрапляє інформація про можливий відхід українця вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Марсель, однак кілька клубів Серії А також зацікавились хавбеком Аталанти.
Раніше повідомлялось, що Інтер почав перемовини з Маліновським. Тепер же у боротьбу за півзахисника включився і Мілан. Італійські ЗМІ пишуть, що "россонері" хочуть взимку придбати одразу двох гравців Аталанти.
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Окрім Маліновского, клуб цікавиться колумбійцем Луїсом Муріелем. До слова ще одним претендентом на Руслана є Рома, оскільки українця хоче бачити у своїй команді особисто Жозе Моуріньо.
Історія Маліновського в Аталанті:
- Нагадаємо, що Руслан перебрався у Аталанту в 2019 році із бельгійського Генка.
- За цей час він провів 139 матчів, забивши 30 голів та віддавши 24 результативні передачі.
- У сезоні 2020-2021 Маліновський навіть став найкращим асистентом Серії А.
- Разом з бергамасками українець двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Італії.
- Цього сезону Маліновський відіграв 14 матчів, однак зі старту – всього п'ять.
- На його рахунку один гол та два асисти.