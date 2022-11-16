Цього сезону Руслан Маліновський вкрай мало часу грає за Аталанту. Частіше за все півзахисник не виходить в основі і може з'явитися хіба що на заміну.

До теми Назустріч Лізі чемпіонів: Інтер почав перемовини щодо трансферу гравця збірної України

Тим часом у ЗМІ постійно потрапляє інформація про можливий відхід українця вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Марсель, однак кілька клубів Серії А також зацікавились хавбеком Аталанти.

Раніше повідомлялось, що Інтер почав перемовини з Маліновським. Тепер же у боротьбу за півзахисника включився і Мілан. Італійські ЗМІ пишуть, що "россонері" хочуть взимку придбати одразу двох гравців Аталанти.

Читайте також Маліновський відзначився крутим асистом в Серії А, який не врятував Аталанту від поразки: відео

Окрім Маліновского, клуб цікавиться колумбійцем Луїсом Муріелем. До слова ще одним претендентом на Руслана є Рома, оскільки українця хоче бачити у своїй команді особисто Жозе Моуріньо.

Історія Маліновського в Аталанті: