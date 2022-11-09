Полузащитник Руслан Малиновский в этом сезоне мало времени играет за Аталанту. Чаще Руслан не выходит в основе и может появиться разве что на замену.

По теме Руслану укажут "на выход": Аталанта хочет избавиться от Малиновского

В СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Малиновского уже этой зимой. Основным претендентом на Руслана Марсель, однако не исключено, что украинец может остаться в Серии А.

Среди итальянских команд фаворитом называют Интер, уже несколько лет следящий за Русланом. Как сообщает местный журналист Руди Галетти, "неррадзури" уже начали переговоры по трансферу футболиста.

Читайте также Малиновский отметился крутым ассистом в Серии А, не спасшим Аталанту от поражения: видео

Клуб планирует подписать Малиновского зимой или летом в качестве свободного агента. Именно тогда у полузащитника подходит к концу контракт с Аталантой. Еще одним претендентом на Руслана является Рома , поскольку украинца хочет видеть в своей команде лично Жозе Моуриньо.

История Малиновского в Аталанте: