Лечче – Аталанта 2:1

Голы: Баскиротто, 27, Ди Франческо, 29 – Сапата, 40.

В этот мидвик в чемпионате Италии проходят поединки 14 тура Серии А. В одном из матчей среды Аталанта поехала в гости к аутсайдеру турнира Лечче, пишет 24 канал.

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В прошлом туре подопечные Гасперини уступили Наполи и опустились на четвертую строчку. А теперь бергамаски опозорились еще больше, проиграв "волкам" со счетом 1:2.

С первых минут на поле появился украинец Руслан Малиновский, который в этом сезоне получает мало игрового времени и обычно выходит только на замену. Более того, перед перерывом хавбек отметился результативной передачей.

Руслан красивым разрезным пасом вывел Сапату лицом к лицу с кипером Лечче и колумбиец не промахнулся. Правда, перед этим голом Аталанта успела дважды пропустить, отличились Баскиротто и Ди Франческо.

Видео ассиста Малиновского:

В итоге Малиновский покинул поле на 80 минуте, а гости так и не смогли вырвать ничью. Этот результат пока покидает "богиню" четвертой, однако по итогам тура Аталанта еще могут опередить Ювентус и Интер.

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Лечче одерживает лишь вторую победу в сезоне и отрывается от зоны вылета на расстояние пяти баллов. В последнем туре перед ЧМ-2022 "волки" сыграют с конкурентом в борьбе за выживание Сампдорией, тогда как Аталанта ждет битва с Интером.