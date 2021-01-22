В субботу, 23 января, Аталанта Руслана Малиновского сыграет против лидера сезона Милана в рамках 19 тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом жарком противостоянии.

Милан – Аталанта: перед матчем

Обе команды перед матчем размещаются в верхней части таблицы Серии А. Милан единоличный лидер в сезоне – 43 очка. "Россонери" опережают ближайшего конкурента Интер на 3 пункта. Аталанта Руслана Малиновского идет 6-й, в их активе 33 очка, пишет 24 канал.

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Команда украинца подходит к матчу с 9-матчевой беспроигрышной серией в итальянском чемпионате. Последний раз вкус поражения Аталанта чувствовала еще в конце ноября 2020 года, когда уступила Вероне (0:2). Последние два матча "Короли провинциалов" играют вничью. Сначала была "сухая" игра с Дженоа, а в следующем туре расписали мировую с Удинезе (1:1). Интересно, что Аталанта в гостях проиграла лишь однажды в этом сезоне.

Два последних поединка Милан завершал с одинаковым счетом (2:0) в свою пользу. "Жертвами" команды Стефано Пиоли стали Торино и Кальяри. Матч против последних можно назвать бенефисом Златана Ибрагимовича. Швед оформил дубль.

Перед противостоянием Милан подписал нападающего Марио Манджукича. Контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Центральный матч 19 тура Серии А Милан – Аталанта состоится в субботу, 23 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Прогноз от FavBet

Букмекеры неожиданно отдали преимущество Аталанте. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,49. Победа лидера Серии А Милана оценена в 2,74. Ничья в этом интересном матче тоже не исключается – 3,75.

Скорее всего матч завершится со счетом 1:2 в пользу команды Малиновского – 9,60. А вот 12,50 стоит на минимальную победу хозяев. Если же поединок завершится ничьей и на табло местного стадиона "Сан-Сиро" будут гореть цифры 1:1 – 7,10.

Первыми во встрече откроют счет гости – 1,91. На результативный удар "россонери" стоит коэффициент 2,01. Идентичного мнения эксперты придерживаются и относительно последнего гола во встрече.

Вероятно, во встрече вновь отметится Ибрагимович. Именно на гол шведского нападающего стоит лучший коэффициент 2,00. Следует обратить внимание и на результативный удар от Дувана Сапаты – 2,20. Букмекеры поставили коэффициент 3,50 на гол от Малиновского.