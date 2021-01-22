У суботу, 23 січня, Аталанта Руслана Маліновського зіграє проти лідера сезону Мілана у рамках 19 туру Серії А. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому спекотному протистоянні.

Мілан – Аталанта: перед матчем

Обидві команди перед матчем розміщуються у верхній частині таблиці Серії А. Мілан одноосібний лідер в сезоні – 43 очки. "Россонері" випереджають найближчого конкурента Інтера на 3 пункти. Аталанта Руслана Маліновського йде 6-ю, у їх активі 33 очки, пише 24 канал.

Оце так Розлючена дружина Маліновського вщент рознесла фанатів та коментаторів з України

Команда українця підходить до матчу із 9-матчевою безпрограшною серію в італійському чемпіонаті. Востаннє смак поразки Аталанта відчувала ще у наприкінці листопада 2020 року, коли поступилась Вероні (0:2). Останні два матчі "Королі провінціалів" грають внічию. Спершу була "суха" гра з Дженоа, а в наступному турі розписали мирову з Удінезе (1:1). Цікаво, що Аталанта в гостях програла лише одного разу у цьому сезоні.

Два останні поєдинки Мілан завершував з однаковим рахунком (2:0) на свою користь. "Жертвами" команди Стефано Піолі стали Торіно та Кальярі. Матч проти останніх можна назвати бенефісом Златана Ібрагімовича. Швед оформив дубль.

Перед протистоянням Мілан підписав нападника Маріо Манджукича. Контракт розрахований до кінця сезону-2020/2021.

Центральний матч 19 туру Серії А Мілан – Аталанта відбудеться у суботу, 23 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Прогноз від FavBet

Букмекери несподівано віддали перевагу Аталанті. На її перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,49. Звитяга лідера Серії А Мілана оцінена у 2,74. Нічия у цьому цікавому матчі теж не виключається – 3,75.

Швидше за все матч завершиться із рахунком 1:2 на користь команди Маліновського – 9,60. А от 12,50 стоїть на мінімальну перемогу господарів. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю, то на табло місцевого стадіону "Сан-Сіро" горітимуть цифри 1:1 – 7,10.

Першими у зустрічі розмочать рахунок гості – 1,91. На результативний удар "россонері" стоїть коефіцієнт 2,01. Ідентичної думки експерти дотримуються і щодо останнього голу у зустрічі.

Ймовірно, у зустрічі знову відзначиться Ібрагімович. Саме на гол шведського нападника стоїть найкращий коефіцієнт 2,00. Слід звернути уваги і на результативний удар від Дувана Сапати – 2,20. Букмекери поставили коефіцієнт 3,50 на гол від Маліновського.