Лидер чемпионата Италии Милан усилился новым футболистом. Милан объявил о подписании контракта с победителем Лиги чемпионов-2013 в составе Баварии Марио Манджукичем.

Детали перехода

О переходе Манджукича в Милан сообщает официальный сайт итальянского клуба. 34-летний бывший футболист сборной Хорватии перешел в Милан в качестве свободного агента.

Кстати Нападающий Реала Йович перешел в немецкий клуб

Как сообщает официальный сайт миланцев, контракт между сторонами подписан до конца сезона-2020/2021. Также в контракте предусмотрена опция продления соглашения еще на год.

Манджукич будет выступать за Милан под 9-м номером.

Внимание. Милан после 18 матчей в чемпионате Италии является лидером турнирной таблицы. Интер отстает на три очка.

Что известно про Манджукича

После выступления за ряд хорватских клубов Манджукич в 2010 году перешел в немецкий Вольфсбург. Уже через два года хорват стал игроком Баварии, с которой получил больше всего титулов. В частности, выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.

В 2014 году Манджукич стал игроком Атлетико Мадрид, но уже через год перешел в Ювентус. С туринцами Манджукич 5 раз выиграл чемпионат Италии.

В 2020 году Марио как свободный агент перебрался в катарский клуб Аль-Духаиль.