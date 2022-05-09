Лемпард: Я дуже задоволений Миколенком

Евертон здобув виїзну перемогу над Лестером із рахунком 1:2. Головний тренер "ірисок" Френк Лемпард залишився задоволений грою українця, який зробив великий внесок у звитягу команди.

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Англійський наставник похвалив Миколенка, який показує хорошу гру на фоні війни в його рідній Україні.

Я дуже задоволений Миколенком. Він чудово справляється, попри все, що коїться в нього вдома. Для нас було добре вийти вперед на початку гри,

– сказав Лемпард.

Гру Віталія похвалив голкіпер команди Джордан Пікфорд. Воротар Евертона відзначив ставлення до роботи. Майже одразу українець вивчив англійську мову. Пікфорд зазначив, що Миколенку немає рівних у самовідданості у складі.

Як забивав Миколенко

Вже на 6-й хвилині зустрічі Віталій зробив рахунок у матчі 0:1 на користь Евертона. Все розпочалось із вкидання з ауту. Івобі зробив верхову передачу прямо під удар українцю. Захисник ударом в один дотик вліпив м'яч прямо у повз голкіпера Лестера.

Фланговий оборонець Евертона не стримував емоцій, потрапивши в обійми своїх партнерів по команді.

Кар'єра Миколенка в Евертоні

Лише у січні 2022 року Віталій Миколенко підписав контракт із англійським клубом, покинувши київське Динамо. Майже одразу отримав від Лемпарда кредит довіри у вигляді ігрової практики.

За нову команду провів вже 13 матчів, у яких забив один гол.

Його угода з "ірисками" розрахована до кінця червня 2026 року.

Миколенко став лише п'ятим українським легіонером, який забивав в елітній лізі Англії.

Хитка ситуація Евертона в АПЛ

Зараз кожне очко для Евертона на вагу золота. Клуб Миколенка за чотири тури до закінчення сезону АПЛ продовжує йти поблизу зони вильоту – 16-те місце серед 20 команд. Відрив від 18-ї позиції складає лише одне очко.

До 15-го Саутгемптона відставання у п'ять балів.

Попереду в Евертона матчі проти Вотфорда, Брентфорда, Крістал Пелес та Арсенала.