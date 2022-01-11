Миколенко в этом матче вышел на позиции левого латераля – он должен был закрывать почти весь фланг. И в начале встречи допустил ошибку – сфолил. А во время подачи со штрафного не дотянулся до мяча в прыжке, и Смит головой отправил мяч в ворота. Так счет был открыт уже на 45-й секунде матча.

"Я был не очень доволен своей игрой в первые пару минут, поскольку очень нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне. Они показали большую поддержку всеми возможностями до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше", – заявил после матча Миколенко.

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Со временем игра защитника и впрямь улучшилась. Он заблокировал удар по пустым воротам при счете 2:1 в пользу "ирисок". А также сделал четыре перехвата и четыре отбора.

Портал SofaScore поставил украинцу одну из самых высоких оценок среди игроков Эвертона – 7,4. Такой же балл получил и Таунсенд, которого назвали лучшим игроком в составе "ирисок".

Стоит отметить, что Миколенко вышел на поле через неделю после того, как присоединился к новой команде. 1 января 2022 года он официально стал игроком Эвертона. А до этого почти три недели не тренировался – в последний раз он сыграл еще 12 декабря против Зари в чемпионате Украины за Динамо, после чего отправился в отпуск. После перехода в Эвертон он успел провести лишь несколько тренировок с командой.