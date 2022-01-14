Миколенко став першим новачком Евертона під час зимового трансферного вікна. А після того, як команду покинув Люка Дінь, став єдиним лівим захисником в команді.

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Чи не головним питанням після переходу стало те, чи зможе Миколенко адаптуватися до Англії. В першу чергу – через англійську мову. Адже за межами України футболіст до цього не виступав.

Ми стежили за цим гравцем, він був одним із головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я дійсно був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Миколенко дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він та Паттерсон розповідають, чим вони хочуть займатися тощо,

– розповів Рафаель Бенітес.

Миколенко вже встиг зіграти перший матч за Евертон – кубкову зустріч проти Халла. Захисник відіграв усі 120 хвилин в матчі. Хоча в нього і були проблеми, адже цей матч він зіграв через тиждень після трансферу. А до цього майже три тижні не тренувався.

"Миколенко – трудяга, добрий хлопець. Він завжди обізнаний, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцю, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хорошим гравцем для Евертона через 4-5 років", – заявив Бенітес.