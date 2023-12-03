В матче 14-го тура АПЛ ливерпульский Эвертон на выезде обыграл Ноттигем Форест со счетом 1:0. Все игровое время на поле провел защитник Виталий Миколенко.

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Очередное отличие Миколенко

По подсчетам Эвертона, в нынешнем сезоне украинец является лидером команды по количеству отборов – 34. Это лучший показатель среди всех игроков "ирисок" в поединках Премьер-лиги.

Миколенко – лидер Эвертона по отборам / ФК Эвертон

Отметим, что Виталий является третьим в списке бомбардиров Эвертона. 24-летний защитник с начала сезона отличился 2 голами в 10 матчах АПЛ. Больше всего забили лишь Абдулай Дукуре – 4 и Доминик Калверт-Льюин – 3.

Главный тренер Эвертона Шон Дайч, комментируя результативную игру Николенко, назвал украинца "голевой машиной".