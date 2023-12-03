В матче 14-го тура АПЛ ливерпульский Эвертон на выезде обыграл Ноттигем Форест со счетом 1:0. Все игровое время на поле провел защитник Виталий Миколенко.
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Очередное отличие Миколенко
По подсчетам Эвертона, в нынешнем сезоне украинец является лидером команды по количеству отборов – 34. Это лучший показатель среди всех игроков "ирисок" в поединках Премьер-лиги.
Миколенко – лидер Эвертона по отборам / ФК Эвертон
Отметим, что Виталий является третьим в списке бомбардиров Эвертона. 24-летний защитник с начала сезона отличился 2 голами в 10 матчах АПЛ. Больше всего забили лишь Абдулай Дукуре – 4 и Доминик Калверт-Льюин – 3.
Главный тренер Эвертона Шон Дайч, комментируя результативную игру Николенко, назвал украинца "голевой машиной".
- В турнирной таблице АПЛ Эвертон занимает 18-е место. Команда Шона Дайча набрала 7 очков в 14 матчах. Напомним, что "ирисок" наказали снятием 10 баллов за нарушение финансового фейрпля.
- В следующем туре, который состоится 7 декабря, Эвертон сыграет на "Гудисон Парк" против Ньюкасла. "Сороки" в текущем сезоне демонстрируют очень уверенную игру и идут на 5 месте в АПЛ.