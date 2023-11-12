Команда Виталия Миколенка в голевой перестрелке одержала победу со счетом 3:2. Первый гол в этой встрече забил именно защитник сборной Украины, отличившись во второй раз подряд за "ирисок".

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У Миколенка проснулся бомбардирский талант

Украинец отличился взятием ворот уже на первой минуте поединка. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Эвертона прокомментировал события на поле и в частности игру Миколенка, который забил самый быстрый гол сезона в АПЛ.

Я очень рад этому. Мико – голевая машина. Он чуть не оформил дубль, пробив в стойку. Он наслаждается футболом. Он адаптировался к происходящему вокруг, привык к команде и очень хорошо работает,

– заявил Шон Дайч.

Отметим, что Виталий Миколенко по итогам двух предыдущих туров попадал в команду недели АПЛ по версии статистического портала Whoscored. Он получил лучшую оценку и в матче против Кристал Пелес, поэтому имеет все шансы быть представленным там снова.

Справка. Следующий матч Эвертон сыграет 26 ноября против Манчестер Юнайтед, начало встречи в 18:30.