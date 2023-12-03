У матчі 14-го туру АПЛ ліверпульський Евертон на виїзді обіграв Ноттігем Форест з рахунком 1:0. Весь ігровий час на полі провів захисник Віталій Миколенко.

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Чергова відзнака Миколенка

За підрахунками Евертона, в нинішньому сезоні українець є лідером команди за кількістю відборів – 34. Це найкращий показник серед усіх гравців "ірисок" в поєдинках Прем'єр-ліги.

Миколенко – лідер Евертона за відборами / ФК Евертон

Зазначимо, що Віталій наразі є третім в списку бомбардирів Евертона. 24-річний захисник з початку сезону відзначився 2 голами в 10 матчах АПЛ. Більше забили лише Абдулай Дукуре – 4 та Домінік Калверт-Льюїн – 3.

Головний тренер Евертона Шон Дайч, коментуючи результативну гру Миколенка, назвав українця "гольовою машиною".