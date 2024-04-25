Эвертон – Ливерпуль 2:0

Голы: Брентвейт, 27, Калверт-Льюин, 57

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают противоположные задачи: Ливерпуль борется за чемпионство, а Эвертон за сохранение прописки в АПЛ. Однако все это отходит на задний план, когда начинается мерсисайдское дерби, пишет 24 Канал.

Читайте также Унижение команды Мудрика: Арсенал Зинченко деклассировал Челси в лондонском дерби

Травма Миколенко не помешала Эвертону обыграть Ливерпуль

Уже в дебюте матча хозяева поля могли получить право на одиннадцатиметровый. Однако арбитр после просмотра ВАР не увидел нарушения правил в игре Алиссона (Ливерпуль).

Такой ход событий совершенно не смутил команду Шона Дайча, которая упорно искала пути к воротам Ливерпуля. На 27-й минуте первого тайма "ириски" достигли своего. Защитник Эвертона Джерред Брентвейт разобрался в ситуации в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот.

В конце первого тайма травму получил Виталий Миколенко. Украинец неудачно подвернул ногу в борьбе с соперником. Виталий доиграл первый тайм, но после перерыва на поле не вышел.

Видео: Миколенко получил травму в дерби с Ливерпулем

На 58-й минуте матча Эвертон укрепил свое преимущество. Форвард "ирисок" Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу и ударом головой замкнул подачу с углового.

Ливерпуль, который в течение матча больше владел мячом, имел все возможности отыграться. Однако ворота Эвертона самоотверженно спасал Пикфорд, а когда голкипер сборной Англии был бессилен, его страховала стойка, как в случае с ударом Луиса Диаса.

В итоге матч завершился неожиданной победой Эвертона со счетом 2:0.

Турнирное положение команд

Ливерпуль не воспользовался возможность сравняться по очкам с Арсеналом. Команда Клопа отстает от "канониров" на три балла.

Эвертон улучшил свои шансы на спасение. У команды Миколенко 33 очка в 34 матчах и 16-е место в таблице. Теперь главное, чтобы АПЛ не забрала такие драгоценные баллы.

Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль