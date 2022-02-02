Миколенко получил похвалу от тренера Эвертона Лэмпарда: видео с тренировки

Виталий Миколенко постепенно адаптируется к работе под руководством Фрэнка Лэмпарда. Главный наставник хвалит украинского защитника.

Реакция Лэмпарда на действия Миколенко

Фрэнк Лэмпард уже провел первую тренировку во главе Эвертона. Виталий Миколенко пропустил прошлый матч против Астон Виллы (0:1) из-за боли в спине, но уже вернулся к работе в общей группе.

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Украинский защитник принял участие в игре в квадрат. Игрок сборной Украины несколько раз перехватил мяч и получил похвалу легенды Челси. Лэмпард сказал: "Хорошая реакция, Мико".

Видео с тренировки Эвертона

Именно так зовут Миколенко в новой команде. Английский наставник посоветывал футболистам наслаждаться мячом.

Фрэнк Лэмпард заключил контракт с Эвертоном до конца июня 2024 года. Последним местом работы наставника был Челси.

Тренер готовит "ирисок" к следующему матчу против Брентфорда, который состоится 5 февраля. Отметим, что соперник пополнился опытным Кристианом Эриксеном, который летом пережил остановку сердца на Евро-2020.

Эвертон подходит к поединку на 16-м месте, имея в своем активе всего 19 очков.