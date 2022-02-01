Английская пресса отмечает, что за 25-летнего футболиста "ириски" заплатили более 40 миллионов фунтов.

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"Я рад, что подписал контракт с Эвертоном, большим клубом с большой фан-базой и историей. Я очень хочу начать и не могу дождаться своей первой игры в футболке этой команды. Я с нетерпением жду возможность помочь команде и поработать с новым менеджером Фрэнком Лэмпардом", – сказал футболист.

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