Английская пресса отмечает, что за 25-летнего футболиста "ириски" заплатили более 40 миллионов фунтов.
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"Я рад, что подписал контракт с Эвертоном, большим клубом с большой фан-базой и историей. Я очень хочу начать и не могу дождаться своей первой игры в футболке этой команды. Я с нетерпением жду возможность помочь команде и поработать с новым менеджером Фрэнком Лэмпардом", – сказал футболист.
Что известно об Алли
- Деле Алли – воспитанник МК Донс. В 2015 году Тоттенхэм заплатил за него 6 миллионов фунтов. С той поры за первую команду "шпор" футболист сыграл 269 встреч во всех турнирах и забил 67 мячей. На его счету 3 гола за 37 встреч в составе сборной Англии.
- 25-летний Деле в этом сезоне сыграл всего 10 встреч в АПЛ и забил 1 гол. Его спад начался еще при Жозе Моуринью. Ни при Нуну Санту, ни при Антонио Конте игрок не смог выйти на прежний уровень.
- В сезоне 2015/2016 и 2016/2017 атакующий хавбек признавался лучшим молодым футболистом сезона в чемпионате Англии.